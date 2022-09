Nuevo León pasa a verde en calificación crediticia

El Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que el gobierno del estado pasó su calificación crediticia de amarillo a verde, lo que aumenta la capacidad de deuda.

Al pasar de "en observación" a "sostenible" se eleva la capacidad de endeudamiento de 5% al 15% de sus ingresos de libre disposición, sin embargo, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, descartó que se busque adquirir deuda.

"Sí nos da un techo más amplio, el resultado de finanzas sanas es que ya pasamos de observable a sostenible... eso no implica que vamos a ocupar la deuda. Por lo pronto no se está contemplando adquirir, aunque suba de 5 a 15 el porcentaje de deuda, no quiere decir que la vayamos a ocupar", mencionó García.