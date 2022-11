¡Olé, viva México! Llega un nuevo concepto gastronómico

Llega a la ciudad de Monterrey Hatxa, con su cocina fusión española-mexicana que brindará una experiencia diferente al paladar.

Con el respaldo de Grupo Barra, abrió sus puertas al público el pasado 4 de noviembre el restaurante Hatxa, que ofrecerá a sus comensales una propuesta de cocina mestiza, la cual se caracteriza por la fusión de las gastronomías de México y España.



“Hemos trabajado durante un año y medio en este proyecto; nuestro menú ofrece ocho tapas y pinchos, arroces, además de ofrecer cortes de carne y pescado. Es una oferta que no ves en todos los restaurantes”, comentó Christian Rodríguez, director de Grupo Barra, que incluye a los restaurantes La Gran Barra, Doble B y La Buena Barra.



Hatxa se encuentra ubicado en la Plaza Comercial Arboleda en el municipio de San Pedro Garza García, en horario de 13:30 pm a 01:30 am entre semana, y los fines de semana la experiencia culinaria te espera hasta las 02:00 am.



El deleite al paladar se complementa con el fino arte de la mixología, pues poseen una amplia variedad de cócteles; sin olvidar que la atención del staff es inmejorable, el ambiente elegante y trendy que tiene el restaurante hará que tu experiencia sea redonda.



¡Agenda tu visita!

Si deseas hacer alguna reservación previa puedes llamar al teléfono 81-27-18-11-60 o bien llegar directamente al restaurante.