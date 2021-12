Olga Lidia Cortés da gracias a la guadalupana por ser mamá

Monterrey, Nuevo León.-Olga Lidia Cortés, estuvo esperando nueve años a que le mandaron a su primer bebé, por ello cada año acudían en peregrinación a la Basílica de Guadalupe desde la colonia Central.

Ella estuvo en diversos tratamientos y esperaba con ansias el día en que pudiera tener a su bebé en brazos y ese día a fin llegó, por lo que no pensó y acudió este año de nueva cuenta y ahora con su hijo Ángel de Jesús.

"Me casé, estuve 9 años sin tener un bebé, casi cumpliendo los nueve años, más bien, me embaracé y tuve a mi bebé, pero estuve viniendo y viniendo, hasta que se me hizo mi milagro.