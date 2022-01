'Ómicron es menos agresivo': expertos

El doctor, Guillermo Torre Amione, informó durante el evento Nuevo León Informa que la variante Ómicron es menos agresiva.

Además resaltó que dentro del sector salud se ha podido avanzar en el diagnóstico, en el tratamiento hacia los pacientes y el conocimiento y capacidad para controlar al SARS-CoV-2 junto a su variante Ómicron.

Aunó en que para que las estadísticas de casos por Covid-19 bajen es necesario que la población nuevoleonesa se vacune contra el coronavirus.

"Si no te has puesto el refuerzo, y tienes oportunidad ¡hay que hacerlo!, no importa si estas saliendo hoy del contagio, aún necesitas el refuerzol y eso te va a generar mucho mayor protección", señaló el doctor.