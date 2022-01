´Ómicron tiene gran capacidad para inmunizar´: especialista

Estudio internacional señala que la nueva cepa de coronavirus es menos letal, porque no ataca los pulmones

De acuerdo con expertos locales e internacionales la nueva variante ómicron del Covid-19 puede ser considerada -además de un problema- una solución a la pandemia, esto a causa de su alta capacidad de inmunizar, combinada con su baja letalidad.

Los especialistas señalan que esta nueva cepa es más contagiosa, pero causa menos daños a la salud que la variante delta, y fortalece la inmunidad del cuerpo, lo cual podría ayudar a que el Covid pase de pandemia a la fase de endemia y se vuelva un virus común, como el de la gripe.

En entrevista con El Horizonte, el doctor Eduardo Lingow indicó que, al ser una variante más contagiosa, pero menos peligrosa, ómicron podría ser el final de la pandemia de Covid-19.

Por su parte, estudios realizados por especialistas del Instituto de Investigación de Salud de África en Durban, Sudáfrica, sugieren que a largo plazo y con una dominación de ómicron en los casos de Covid-19, podría haber menos hospitalizaciones y fallecimientos que en un escenario en la que la cepa delta tenga una mayor presencia.

Lingow coincide en este tema con los estudios realizados por el instituto y presentados por el virólogo residente, Alex Sigal, los cuales indican que es probable que la variante ómicron supere a la delta.

"Probablemente, esto nos da esperanza de que ómicron va a desplazar a delta y, siendo menos peligrosa y probablemente se va a referir a que ya se va a aproximar el fin de la pandemia.

"Es decir, no vas a llegar a parar al hospital, no vas a llegar a terapia intensiva, probablemente no vas a morir si te llegas a infectar con ómicron.

"Y puede ser que la variante desplace a la delta y ya nos quedemos con una variante que es de menos peligro. Va a pasar a ser un virus endémico, como cualquier otro con los que siempre la humanidad tiene, como los de la gripe", explicó Lingow.

La investigación que encabeza Alex Sigal apunta que la infección con la variante ómicron del SARS-CoV-2 (Covid-19) crea una respuesta inmune neutralizante contra la variante delta, disminuyendo el riesgo de una enfermedad grave.

Cabe precisar que el trabajo, dirigido por el Instituto de Investigación de Salud de África se ha enviado como preimpresión a medRxiv, sitio de Internet que distribuye trabajos inéditos sobre ciencias de la salud.

De acuerdo con el estudio, el equipo de investigación inscribió a 15 personas previamente vacunadas y no vacunadas que estaban infectadas con la variante ómicron, y utilizaron plasma de los participantes para probar la capacidad de los anticuerpos para controlar tanto ómicron como delta en el laboratorio, lo que se conoce como prueba de "neutralización".

Realizaron una medición cuando los participantes tenían síntomas, y nuevamente alrededor de dos semanas después.

Los resultados muestran una respuesta de anticuerpos en desarrollo a ómicron, con un aumento de la neutralización 14 veces durante este tiempo.

En su manuscrito Alex Sigal indicó que "el aumento en la neutralización de la variante delta en individuos infectados con ómicron puede resultar en una disminución de la capacidad de delta para reinfectar a esos individuos".

Y agregó que "sí, ómicron resulta ser menos patógeno, entonces esto puede mostrar que el curso de la pandemia ha cambiado: ómicron se hará cargo, al menos por ahora, y es posible que tengamos menos interrupciones en nuestras vidas".

Nueva variante provoca menos hospitalizaciones

El especialista Eduardo Lingow subrayó que diversos artículos de la Revista de Enfermedades Infecciosas indican que la variante ómicron no perjudica de manera importante a los pulmones, por lo que genera un decremento de severidad, provocando menos hospitalizaciones.

"Ómicron realmente no perjudica tanto al pulmón... Ómicron afecta más la nariz, la garganta... la variante perjudica menos los pulmones, no se desarrolla bien en los pulmones, entonces, por lo tanto, es menos peligrosa.

"El decremento de la severidad de la enfermedad en esta ola mundial de la variante ómicron presenta menos hospitalización, destaca que rápidamente entran y salen del hospital, menos hospitalizaciones en relación a otras olas, hay menor severidad de la enfermedad y menos mortalidad", recalcó Lingow

Por último, Eduardo Lingow remarcó que si bien la variante ómicron es menos peligrosa, sí es más contagiosa, por lo que llamó a la población a que se sigan respetando las medidas sanitarias para evitar contagiarse de Covid-19.