ONG se propone como mediadora entre Ejecutivo y Legislativo

La ONG Vertebra propone armar una Mesa de Diálogo donde haya una mediación de tres organizaciones de la sociedad civil.

La Organización No Gubernamental Vertebra, ubicada en Monterrey, se propuso como mediadora entre el Poder Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León.



De acuerdo con un comunicado de prensa, aseguró que el resentimiento no debe ser parte del motor de las instituciones y que la solución de las controversias entre personas, organizaciones y poderes puede ser un camino fácil.



“Vertebra, organización de organizaciones, cuyo lema es Encuentro para la Unidad, tiene la convicción de que las discrepancias que hoy vivimos entre los poderes del Estado tiene una solución a través del diálogo, maduro y razonado, porque donde hay una voluntad hay un camino”, se lee en el documento.



Según el comunicado, el objetivo de esta organización es que pueda haber un encuentro entre Ejecutivo estatal, Ejecutivos municipales y Congreso local, con la mediación ciudadana, para lograr acuerdos que nos encaminen a mejores niveles de bienestar.



“Necesitamos una sociedad que se sienta parte de las decisiones tomadas, y no simples espectadores de una lucha encarnizada de poderes”, indicó el presidente de la organización Gilberto Marcos.

Por tanto, Vertebra propone armar una Mesa de Diálogo donde haya una mediación de tres organizaciones de la sociedad civil, tres representantes del Congreso del Estado, tres del Pacto por Nuevo León y tres del Gobierno del Estado.



Los acuerdos ahí tomados, con apego a la transparencia, deberán ser expuestos a la ciudadanía en general, y con el estricto seguimiento de las partes para que no haya fallas y retrasos en su puntual cumplimiento.



De acuerdo con Gilberto Marcos, la urgencia en la conformación de esta Mesa de Diálogo no permite dilación ya que está en juego la gobernabilidad y el avance en la solución de las problemáticas sociales y el fortalecimiento de la democracia representativa.