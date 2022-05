Oscar Collazo irá contra quienes lo acusaron de asesino

El abogado Oscar Collazo publicó en sus redes sociales que actuará contra los autores de las publicaciones que lo señalan como homicida de Debanhi Escobar y de utilizar sus influencias para que no se haga justicia.

Cabe mencionar que se comenzó a especular que Oscar y Gustavo Soto son los homicidas de la joven de 18 años. Y que Collazo está siendo protegido por el gobernador de Samuel García por la amistad que sostienen, esto sustentado solo por una foto donde aparecen juntos.

Señaló hace días le comentaron que Gustavo, a quien la gente llama "El Jaguar" (puesto que ese no es su apodo), ni siquiera vive en México.

"Yo no tengo la culpa si esta niña andaba de fiesta, si su familia la descuidaba, si la fiscalía hace o no su trabajo, si la delincuencia se ha incrementado, si quieren golpear políticamente al gobernador o si el grueso de la población es estúpida y no tiene capacidad de análisis. ¿Es triste la situación? Claro que lo es!!", reclamó el ex empleado de la Procuraduría General de Justicia.

Incluso mencionó que actualmente se encuentra representando a una mujer por un asunto parecido al de Debahni y que le causa vómito escuchar los hechos. Destaca que vivimos en medio de una sociedad podrida, pero que él no tiene la culpa de eso.



El pasado 21 de marzo, Collazo compartió el caso de una menor de 16 años a la que está defendiendo. En la publicación menciona que la chica fue abusada sexualmente tras acudir con amigos a una quinta, donde le hicieron tomar una bebida con un narcótico para que perdiera la consciencia para después ser abusada.

Pese a que en días anteriores había manifestado su opinión sobre las publicaciones que lo involucraban con el caso de Debanhi por su parentesco con Edén Collazo, dueño de ALCOSA, la empresa a que la joven acudió tras ser abandonada en la Carretera Laredo, es hasta ahora que dijo que ira contra a los que lo difaman porque ahora están involucrando a su padre.

"En realidad no me afecta, no me fastidia, soy paciente, pero jamás pierdo. Hoy integraron a mi papá en todo esto. Un hombre que solo se dedica a trabajar y a crecer y no se mete absolutamente con nadie. La verdad solo quieren molestar. Ésta gente que se aprovecha de la estupidez de muchos en realidad me sigue teniendo sin cuidado", escribió.