'Pacto por Cuchillo II, modelo para hacer gobierno'

Héctor Gutiérrez de la Garza, delegado de la Segob, revela en entrevista con Luis Padua detalles inéditos sobre el proyecto hídrico.

La nueva relación que se construyó para planear las obras del Cuchillo II, entre el gobierno federal y el de Nuevo León, constituye un "nuevo modelo" y será un ejemplo a seguir para hacer obras en otros estados, aseguró el recientemente nombrado delegado de la Secretaría de Gobernación en Nuevo León, Héctor Gutiérrez de la Garza.

Y es que en esta obra en particular, pese a ser estratégica para la Federación y hasta de "seguridad nacional", la propuesta no la definió el gobierno federal solo, sino que se armó en "equipo" con la IP local y el gobierno estatal, algo que no ha ocurrido en otras entidades.

Entrevistado por el periodista Luis Padua para Azteca Noreste, el funcionario federal aseveró que este modelo, que bien podría llamarse "Modelo Nuevo León" y que se generó a raíz del proyecto de El Cuchillo II, amerita ser replicado por la Federación en todo el país.

Dicho esquema, consiste en que en obras prioritarias o de gran calado, se trabajen en conjunto entre el gobierno federal, el estado y la iniciativa privada, aunque el primero no esté obligado a ello.

Gutiérrez de la Garza, dijo que este modelo viene a ser "una nueva manera de cogobernar" y precisó que al contar con una comunicación fluida entre todos los niveles de gobierno, se logró favorecer esta sinergia para concretar el proyecto del segundo acueducto de la presa El Cuchillo a la zona metropolitana de Monterrey.

Además, sostuvo que generar áreas de conciliación entre las diversas autoridades, así como la colaboración de la iniciativa privada, es la clave para evadir las "telarañas" que a veces se ponen en medio de la voluntad política y la posibilidad de una sinergia.

"¿Cómo poder enlazar efectivamente en que esto le llegue a los más necesitados, -que es una visión muy puntual del gobierno de México-, y mezclarla con el apoyo del sector empresarial de Nuevo León? Ese es el éxito de este modelo, pero además se considera una obra de seguridad nacional por dos cosas: uno, la Ley de Aguas Nacionales te dice que en estos casos es de seguridad nacional, pero además vas a construir infraestructura estratégica.

"El hecho de que sea de seguridad nacional en automático, todo mundo piensa ejecución por parte de Sedena y no, es el único caso en el país en el que la ejecución de esta obra de seguridad nacional se realiza por empresas nuevoleonesas.

"No sólo los que van a ser proveedores del tubo, las bombas, el acero y los constructores de la obra, los 10 constructores, todos son de Nuevo León y hay un acuerdo específico para que se maneje de esa manera", apuntó el delegado.

El funcionario reveló que en ese proceso quien se encargó de "cerrar la pinza" con los empresarios fue el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, pero fue la confianza del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Caintra, lo que facilitó su participación.

"¿Cómo se eligieron las bombas, más bien el proveedor de las bombas, los proveedores del tubo, que son tres empresas, o las 10 empresas que intervienen en la obra? Pues por unanimidad de Caintra, gobierno Estatal y Gobierno Federal. Eso es a lo que me refiero, hay un involucramiento real.

"Y si checas tú, además el acuerdo dice, es que debemos de fomentar la participación ciudadana como vamos realmente empoderando a los ciudadanos en una toma de decisión. Y además el Presidente aquí fue muy claro y dijo: ´la intención es que sea por unanimidad, si no con dos votos de tres salimos´ porque lo que queremos es que Nuevo León y en especial el área metropolitana, en este caso, tenga agua potable de consumo humano, qué es una prioridad", explicó Gutiérrez de la Garza.

Relación 'fría' con el PRI

Respecto a su vida política, Gutiérrez De la Garza remarcóque ahora su relación con el PRI, donde tuvo una larga trayectoria, está "más que fría", y de momento se encuentra concentrado en construir proyectos en beneficio para Nuevo León.

"Mi relación con el Partido Revolucionario Institucional ahorita está más que fría.

"Alejandro Moreno y un servidor no tenemos en ningún punto de coincidencia, québueno, eso creo que habla muy bien de míy con el PRI local desde tiempo atrás yo había marcado mi distancia, pienso de manera muy distinta.

"Yo soy de aquellos que piensan que si túlogras blindar un tema lo despolitizas y este en específico, como fue el caso del agua, te pones a trabajar para que se déy funciona, luego ya te mueves a otro para hacer política", indicó.