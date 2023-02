Padres de gemelas desaparecidas sospechan de culto virtual

Un culto religioso en línea es la principal sospecha que tienen los padres de las gemelas Alondra Abigail y Edith Azucena Casas Hernández, las menores de 17 años desaparecidas en Monterrey el fin de semana.

Y es que, según relataron para INFO7, las hermanas nunca salían y únicamente ocupaban su tiempo participando en una iglesia a través de Internet.

La madre de las jóvenes detalló además que sus hijas no trabajaban, por lo que no tenían recursos económicos para desaparecer por sus propios medios.

En ese sentido, recordó que en múltiples ocasiones las gemelas recibieron como regalo computadoras y celulares por parte de la congregación, esto, para que siguieran involucradas en las actividades del culto.

'Ellas no son de andar en la calle, ellas no salían, desde que terminaron la secundaria ya no quisieron seguir estudiando y siempre estaban metidas en la casa; no tenían amigos, no iban a fiestas, no tenían novios.