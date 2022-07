¿Padrinos de útiles escolares? Regia exhibe esta nueva moda

Una conversación de WhatsApp se hizo viral luego de que una regia exhibiera mensajes donde le proponían ser padrina de útiles escolares.

Ante los bajos salarios y la inflación, madres de familia está agarrando una nueva moda: "padrinos de útiles escolares", un mes antes del regreso a clases.

Esta idea salió luego de que varios influencers han estado regalando útiles escolares a sus seguidoras de escasos recursos, denominándose "madrinas de útiles escolares", sin embargo, algunas mujeres buscan hacer esto una tradición entre sus familiares, amigos o vecinos, tal como le pasó a una usuaria de Facebook de Monterrey, identificada como Liliana De La Cruz.

"Pregunta seria, ¿hay padrinos de útiles escolares? Porque ya van dos amigas que me comentan que si queremos ir de padrinos de útiles escolares y quería saber si existe eso... se me olvidó poner, que como no tenemos hijos que si podíamos", escribió la regiomontana.

Tras esto, Liliana realizó otra publicación en la que comparte las capturas de pantalla de la conversación de WhatsApp entre ella y la amiga, donde le hace la mencionada petición.

"Es que como he visto que tu esposo y tú aún no tienen niños, crees que pudieran ir de padrinos. Sí, padrinos de útiles, es que ya ves que tengo a mis dos bendis más", le escribió la amiga.

Ante esto, Lily le cuestiona si eso existía, mientras la otra mujer le comenta que que sí, que "es como que lo más nuevo que se está usando".

"Mmm, no sé, déjame decirle a mi esposo y te aviso, vale", le responde la regia a su amiga, quien le dice que si no puede que le avise.

Horas después la mujer se indignó porque ya vio que anda preguntando en su Facebook si existían los padrinos de útiles.

"Pues déjame decirte que yo lo hice con buena intensión y, como tú no tienes hijos, dije sí va a poder, pero ya veo que solo te burlas", agregó.

De La Cruz le comenta que la pregunta no lo hizo con burla, pero que además tenía mucho de no verla y ahora le anda pidiendo que si quería ser padrino de su hija, quien se graduó recientemente del kinder y ni si quiera la invitó a la graduación, la cual realizaron en una quinta.

"Para tener amigas así mejor no", sentencia Liliana.

Al final de la ahora examiga le responde: "Pues sabes que, no quiero ya tener nada que ver contigo porque me vas a quemar de seguro, así que bye, cuídate y nomas no pongas mi nombre".

Otro caso viral de padrinos de útiles escolares

Y no es el única caso viral, otra internauta publicó que una vecina le preguntó si podría ser la madrina de su hija que iba en sexto de primaria.

"Yo me imaginé que de graduación, pero me salió con que me iba a dar la lista, y yo así de que, '¿Cuál lista?'", contó.

Cuando la vecina le confirmó que era para madrina de útiles escolares, ella se quedó pensativa, pero al final se negó porque ella ni siquiera había comprado el de sus cinco hijos.

"Me dijo que gracias, a ver si pa'l otro año, ya con más tiempo me está visando. Yo no sabía que había padrinos de eso, ¿a ustedes les ha pasado?", concluyó.

Internautas consideran descarado buscar 'padrinos de útiles escolares'

Ante estos casos de "padrinos de útiles escolares", los internautas se sorprendieron ante el descaro de estas madres de familia de andar pidiendo para todo.

"Que descaro nomás le faltó pedir una recarga", "Gente descarada que no quiere gastar ni en sus propios hijos", "Mejor sean padrinos de condones, así no traen al mundo niños que no son capaces de mantener"," Bien pasada de lanza eh! Mejor que le diga que le crie a la chamaca", son algunos de los comentarios.

Con información de info7.mx