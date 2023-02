PAN califica de 'crimen ambiental' nombramiento de Arratia

Nombrar a Félix Arratia como nuevo secretario de Medio Ambiente fue calificado por el dirigente estatal del PAN, Hernán Salinas Wolberg como un “crimen ambiental”, al señalar que no tiene experiencia en la materia.

El líder panista afirmó que este cambio, se debe a que el gobernador, Samuel García pretende dar fuero a Arratia, quien ha sido acusado de amenazas, abuso de autoridad, chantaje y usurpación de funciones.

Salinas Wolberg, criticó la designación de Arratia, quien dijo no cuenta con el perfil para ocupar la titularidad de Medio Ambiente, la cual subrayó traerá consecuencias “funestas” en la calidad de vida de los nuevoleoneses.

“El nombramiento del amigo del Gobernador, es literalmente el peor crimen ambiental en el estado en la era moderna, cuyas consecuencias serán funestas y se verán reflejadas no solo en la salud, sino en pérdida de vidas; algo que no decimos nosotros, lo señaló en su momento el ex secretario de medio ambiente hace algunos años, al dar a conocer un estudio de los efectos de la contaminación en la salud de las personas. Lamentablemente esto parece no importarle en lo más mínimo al Gobernador.