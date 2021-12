PAN de Nuevo León analizará 'Vía Libre' en San Pedro

El Partido Acción Nacional (PAN), emprenderá acciones para determinar si el proyecto "Vía libre" de San Pedro es factible y de no ser así, solicitar al municipio que se retracte.

En total serían tres acciones: la realización de un foro con especialistas en desarrollo urbano, en proyectos de movilidad; consulta directa a vecinos del municipio, y apoyo a los vecinos que quisieran interponer un recurso legal o jurídico.

"La primera acción que anunciamos en este momento como partido, es que convocaremos a un foro de expertos en la materia para que nos den su opinión técnica, al margen de consideraciones políticas, sobre la viabilidad de este proyecto; y creo que esto es algo que este alcalde no ha hecho, no ha presentado un estudio técnico que avale este proyecto y ese debe ser un punto de partida para su continuidad o no", dijo Hernán Salinas, presidente estatal del PAN.