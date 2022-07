Pandemia daña comprensión de lectura en niños de Nuevo León

Organizaciones civiles exigen acciones para combatir rezago educativo a causa de la suspensión de clases presenciales por Covid-19.

La suspensión de clases por la pandemia de Covid-19 ocasionó que menores de Nuevo León presenten tres años de atraso en conocimientos, principalmente en aprender a leer y a escribir, así como en poder comprender adecuadamente las lecturas.

Una investigación revela que el mayor problema se presenta en alumnos de primero a tercero, quienes sí aprendieron a leer, pero 8 de cada 10 no entienden el contenido de los textos.

El estudio fue realizado por la consultora en educación "Kumon" entre 1,000 niños de educación básica de Nuevo León, y agrega que, además, los menores presentan, en promedio, tres años de atraso en comprensión de lectura.

Esta situación, advirtieron los expertos, afecta el desarrollo del pensamiento abstracto y la memoria del alumno, pues al no comprender, no retiene lo que lee, y estas habilidades son fundamentales para la toma de decisiones y resolución de problemas en la vida adulta.

Ante esto, organizaciones no gubernamentales dijeron que el verano es una buena oportunidad para impartir clases extracurriculares para combatir el daño y recordaron que desde el 2020 advirtieron que suspender clases presenciales causaría estragos en la educación.

Ana Cecilia Escobedo, coordinadora académica de la consultora especializada en cursos de lectura, matemáticas e inglés para niños, dijo que actualmente un alumno de tercer grado de primaria tiene el conocimiento de uno de primero y uno de segundo grado sabe lo que le corresponde a uno de segundo grado de preescolar.

"Hay alumnos que aprendieron a leer, pero no han terminado de generar la comprensión lectora o saber cómo comprender textos. Incluso si nos vamos un poquito más atrás, tenemos alumnos que ni siquiera dominan el proceso de leer correctamente.

"Nos hemos encontrado niños que en primero de primaria no han terminado de identificar todas las sílabas, ni todas las palabras", dijo la experta.

También señaló que, si bien todo el sistema educativo tiene consecuencias negativas por la pandemia, los mayores daños se han dado en el nivel básico.

"Ha impactado en todos los niveles escolares, pero es mayor en primaria o los niveles básicos que estuvieron en toda la pandemia en kínder. Está pasando más en primero o segundo, incluso tercero de primaria.

"Estamos hablando de niños de tercero que no han terminado de entender o leer adecuadamente, están teniendo grandes retos", señaló Escobedo.

En marzo del 2020, las escuelas de Nuevo León, como las de todo el país, fueron cerradas por la pandemia del Covid-19.

Las clases apenas se regularizaron totalmente en febrero pasado, cuando se liberaron aforos y horarios para todo el sistema educativo.

Escobedo indicó que este problema también se remarca en otras asignaturas, como matemáticas, y dijo que la problemática "no es cosa menor" y si no se atienden le pegará al desarrollo social.

"La comprensión es la puerta para desarrollar muchas habilidades e incluso la inteligencia emocional, el que pueda generar un pensamiento abstracto, generar patrones, poder encontrar tus errores y mejorarlos.

"Es una materia que vale la pena, para que desarrollemos todas las habilidades, la frustración, el ritmo, el mantener la fluidez, trabajar la memoria.

"Las habilidades sin desarrollar nos van a repercutir justamente en estas competencias, por ello es tan importante que las tengan estas generaciones, para que puedan contribuir al desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra sociedad y por consecuencia, al mejoramiento de la convivencia", indicó la experta.

Expertos proponen aprovechar vacaciones de verano

Consuelo Bañuelos, presidenta del organismo Promoción de Paz, dijo que los resultados negativos derivados del encierro por el Covid ahora están a la vista y que se debe implementar una estrategia urgente para revertirlos.

En lo inmediato, se debe aprovechar el verano para impartir cursos con los cuales tratar de rescatar esa habilidad que ahora los niños no tienen.

"He visto, por ejemplo, en algunas escuelas, a niños y niñas que no han aprendido a leer o que no han aprendido las operaciones matemáticas como deberían,

"Yo creo que el verano puede ser un buen momento para poder hacer ese reforzamiento educativo en el rezago y tiene que irse detectando casos en lo particular", indicó.

Bañuelos fue de las activistas que pugnó por la apertura de las escuelas durante la pandemia al señalar que las clases en línea no funcionaban y que tener a los niños en casa sólo ahondaría el atraso educativo.

"En realidad, pues mi opinión en sí es que el derecho a la educación sigue siendo un derecho bastante vulnerado", señaló.

Al respecto, Escobedo, la coordinadora académica de la consultora Kumon, pidió a los padres de familia no aflojar el paso con sus hijos y aprovechar las vacaciones.

"Todos estos indicadores nos hablan de que es momento y es un grito de auxilio por parte de muchas personas, este verano es sumamente importante porque tenemos la oportunidad de mantener un ritmo de trabajo que vamos empezando.

"No romper con ese ritmo de trabajo es la clave para mantener un crecimiento y alcanzar o tratar de reducir este rezago educativo... (porque) necesitamos desarrollar las habilidades necesarias a que nos ayuden a disminuir ese rezago", agregó la maestra en educación.