Pandemia de Covid agudiza pobreza alimentaria en Nuevo León

Expertos revelan: De 2019 A 2021, pasa de 160,000 A 430,000 las personas que no pueden comprar canasta básica en el estado.

Un 7% de la población en Nuevo León gana apenas $2,000 pesos mensuales, lo cual no les alcanza ni siquiera para costear los productos de la canasta básica.

Antes de la pandemia por el Covid-19, este número se ubicaba en el 3%, ya que según métricas del gobierno estatal, previo a ella, la cantidad de personas que tenía esos ingresos era de 160,000.

Sin embargo, después de la emergencia sanitaria, dicha cifra pasó a 430,000 habitantes, es decir, aumentó un 169 por ciento. Estos datos fueron revelados dentro del Foro: La pobreza en Nuevo León: ¿Cómo hacerle? La ruta de la inclusión para ser iguales, al presentar el panorama de cómo se encuentra la pobreza en la entidad.

Enrique Gómez-Junco Blanq-Cazaux, presidente del Banco de Alimentos de Cáritas de Monterrey, A.B.P destacó que hace 6 años no se contaba con los datos, pues este es el primer paso para poder enfocar programas como el de “Hambre Cero” para atender la problemática.

“Lo que identificamos en el hambre primero fue ¿a quién vamos a atender?, entonces hay 430,000 personas en el estado que viven por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos; esto quiere decir, que ganan menos de $2,000 al mes y que no les es suficiente comprar una canasta básica, sabemos que están en una carencia alimentaria.

“Hoy, después de 6 años y de estas métricas que ya existen, hoy podemos decir que tenemos un programa con una meta clara qué es Hambre Cero Nuevo León, o sea, que nadie tenga hambre en el estado”, indicó el experto.

Cinthya Caamal Olvera, profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la UANL reconoció el avance en las mediciones de la pobreza, y consideró que esta debe ser vista desde un concepto multidimensional, es decir, que se vea no sólo desde los ingresos, sino también de la falta de derechos sociales.

“El ingreso es una parte importante para saber si una persona está en situación de pobreza; pero también los derechos sociales, si tiene una carencia o una falta de acceso a derechos básicos cómo educación, alimentación, salud, seguridad social, qué es un componente muy difícil de mover, muy inercial en los últimos años y desde siempre que existido está medida y componentes relacionados con vivienda y servicios de la vivienda.

“En cuestión de pobreza necesitamos establecer un piso, una línea, un umbral, podemos decir cuánto necesitan las personas para comprar alimentos; pero también cuánto necesitan para financiar gastos en salud, educación, transporte y otros gastos, no de alimentación, y entonces si tienen ese nivel, pues ya la hiciste, pero si tienes alguna de esas carencias puedes ser vulnerable”, señaló la especialista.

Por su parte, Ana Fernanda Hierro, directora del Consejo Nuevo León, subrayó no sólo se debe analizar la posición en la que se encuentran las personas, sino también el acceso a las oportunidades que tienen.

“Hay una serie de condiciones que dicen Nuevo León está bien, pero cuando ya lo vemos dentro y en el día a día sabemos que no importa el esfuerzo que hagan, la mayor parte de las personas que están en el 10% de la población con menores ingresos se va a quedar ahí para toda su vida.

“Quiere decir que no depende de las ganas que eches, de cuánto estudies, de si te levantas, de si ahorras, sino de las posibilidades y condiciones en tu entorno que te permiten o no hacerlo; entonces yo quisiera proponer que no solamente hablemos de riqueza sino de desigualdad de oportunidades de lo que esto implica a la hora de tomar decisiones desde el sector público y desde la sociedad en general”, destacó la directora del Consejo Nuevo León.