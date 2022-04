Papá de Debanhi cree que su hija fue asesinada

Mario Escobar, padre de la joven, señala que estuvo viva varios días tras su desaparición y que su cuerpo fue ´plantado´ en la cisterna.

La familia de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desestimó la posibilidad de que la muerte de la joven sea producto de un accidente, como apuntan las últimas investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), si no más bien de un hecho provocado para cuyos responsables piden que se aplique la ley "tope donde tope y caiga quien caiga".

En entrevista exclusiva para el noticiero INFO7, Mario Escobar, padre de Debanhi, dijo que su hija estuvo viva "varios días" y que su cuerpo fue "plantado" en la cisterna del motel Nueva Castilla.

Indicó que de acuerdo con expertos que han consultado, Debanhi estuvo viva por lo menos cinco días antes de que la Fiscalía hallara sus restos.

"Mi hipótesis, que no soy experto, pero me volví experto aquí con mi hija, es que a ella la plantaron, ella estuvo viva varios días, a ella no podían sacarla de ahí.

"Si hay, de acuerdo a la ley, como ellos lo manejan, todos sabemos que hay responsables, si hay algún responsable que pague, que tope donde tope, que caiga, quien tenga que caer", afirmó.

En la entrevista de más de una hora, Escobar se quejó de un "sin fin" de irregularidades cometidas por la fiscalía, específicamente por el fiscal especializado en personas desaparecidas, Rodolfo Salinas de la Peña, quien llevó el caso y no le permitió ver el cuerpo de Debanhi cuando lo sacaron de la cisterna ni antes de realizarle la autopsia.

Señaló que cuando por fin pudo ver el cuerpo de la joven, se dio cuenta de que no tenía un sólo golpe en la cabeza y mejilla, como oficialmente ha manejado la Fiscalía, sino en otras partes del cuerpo, lo cual le da la certeza que no se trató de un accidente.

"No, nada más traía un hematoma en la cabeza, (traía) muchas cosas (como) golpes, hematomas en los ojos, (ojos) saltados y muchas cosas, fue muy fuerte", señaló.

Por tal motivo dijo que decidió contactar a un médico legista "autorizado" para que le dé su propio dictamen de los hechos y poderlo comparar con el de la Fiscalía.

"Hay especialistas que de alguna manera van a demostrar que esto no fue un accidente", sostuvo.

Entre las irregularidades, Escobar dijo que la Fiscalía de Nuevo León practicó la autopsia sin que él lo haya autorizado y que incluso no permitían que la persona que él contrató participara en la tarea, pese a que la ley lo permite.

"No nos damos cuenta cuando se va la Semefo, embalan el cuerpo, nunca nos lo muestran, están mal ellos, (nunca les mostraron el cuerpo), no.

"Les digo, quiero ver todo: ´no, es que está muy feo´; ¿a ti qué te importa? Quiero ver el cuerpo", relató el papá de Debanhi al recordar lo ocurrido ese día.

Dijo que los resultados de su estudio estarán listos en el transcurso de esta semana.

"En ese momento está la Comisión de Búsqueda Nacional, meto a la antropóloga y no querían que nadie entrara, iban a hacer la autopsia sin autorizarlo yo, hubo mucha negligencia, mucho hermetismo, no sabemos por qué se esconden", indicó.

Ayer El Horizonte dio a conocer que según tres nuevos videos en poder de la Fiscalía en los que se ve llegar y caminar a Debanhi dentro del Motel Nueva Castilla, se fortalecía la versión del accidente.

La joven estudiante de derecho desapareció el pasado 9 de abril tras asistir a una fiesta en la quinta El Diamante, en Escobedo, y su cuerpo fue hallado muerto en una cisterna el 21 de abril por la tarde.

Ni un hueso roto

Entre las contradicciones del caso, Mario Escobar afirmó que oficialmente le han dicho que su hija no tiene fracturas pese a la altura de la que supuestamente cayó al fondo de la cisterna.

Expresó que la cisterna mide 4.5 metros de profundidad, y la Fiscalía sólo le reporta que el cuerpo tiene un golpe en la cabeza y mejilla que pudo ser producto de la caída.

"Ellos dicen que tenía 90 centímetros de agua, pero cuatro metros y medio de túnel, en la necropsia que yo no la he visto, pero que me la comentan, me dicen que murió de un hematoma en la cabeza.

"Tú te caes de cuatro metros, no nada más me voy a dar un golpe en le cabeza, si me caigo del techo de mi casa, me quiebro los huesos, como para darme la versión ahorita que de cuatro metros y medio, nada más me pegué en la cabeza, entonces precisamente por eso, fue todo lo que me dijeron", afirmó.

Sostiene que la abusaron

Mario Escobar reprochó que hasta el momento no se haya detenido al chofer del DiDi, Juan David Cuéllar, pese a que, según él, no sólo tocó los senos de Debanhi sino que hay evidencias de que trató de abusarla y ella se defendió.

"Le decimos, eso es un delito: deténlo. Y me dice Rodolfo Salinas (fiscal de desapariciones) que tiene que estar la persona que acusa. ¿De dónde quiere que saque a mi hija si la estaban buscando?", dijo el afectado.

"No sabemos si la estaba deteniendo o iba a vomitar, es circunstancial. ¿Entonces no es un delito que le toque los pechos a una mujer? Dice que de acuerdo con la ley de Nuevo León, no", señaló el papá de Debanhi.