Papá de Yolanda encabeza marcha en Monterrey

Tras haber arribado al edificio de la Fiscalía para plantarse y de forma pacífica protestar, el colectivo marcho hasta las instalaciones del Palacio de gobierno para protestar de forma pacífica.

El padre de Yolanda se mantiene parado en silencio frente al Palacio de Gobierno sosteniendo los regalos de su nieta, pues hoy es el cumpleaños de la hija de Yolanda.

Por lo pronto, la protesta se mantiene pacífica, aunque frente al padre de Yolanda se encuentran mujeres encapuchadas con latas de pintura y que además comenzaron a exclamar de forma amenazante "¡Salgan o entramos!"

Durante su paso por la Fiscalía el señor Gerardo Martínez dirigió las siguientes palabras hacia la familia de Celeste, quien también desapareció el 31 de Marzo:

"Ya me he entrevistado con la mamá de Celeste y no quiere hablar por miedo ¿miedo a qué? Si ya nos pegaron, ya nos pegaron por la espalda y si nos vuelven a pegar por la espalda serían unos cobardes, péguennos de frente y den la cara señores, no por la espalda, no sean cobardes"