Papá de Debanhi celebra que no den carpetazo a investigación

Mario Escobar, informó que desconoce quienes son las personas que investiga la subsecretaria de Seguridad de México que podrían estar involucrados en el caso de la desaparición y muerte de Debanhi.

En entrevista para INFO7, el padre de Debanhi resaltó que estos datos le generan confianza respecto a que no se le ha dado 'carpetazo' al asunto.

"Eso yo no lo había platicado y lo desconocía, así que lo dijeran abiertamente. Al decirlo abiertamente ya me tocará a mí acercarme con la fiscalía o con los abogados que llevan la carpeta", señaló el padre de Debanhi.

Esta mañana, el titular de la dependencia federal, Ricardo Mejía sostuvo que continúan los trabajos en las averiguaciones del caso de la joven desaparecida el 9 de abril y localizada sin vida dos semanas después, y añadió que se indaga a sujetos que podrían estar vinculados a este.

"Ahorita no sé de qué persona me están hablando, pero de alguna manera como comento al principio me dá una certeza de que están trabajando dentro de la investigación y esperemos encontrar a los culpables de lo que hicieron con Debanhi", continuó Escobar.