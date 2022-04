Papá de Yolanda exige que investiguen a exnovio de su hija

El señor Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez Cadena, pidió de forma insistente para que la Fiscalía comience a investigar a Eduardo Ponce, exnovio de su hija.

En entrevista al concluir la reunión que tuvo con el Gobernador Samuel García, el padre de Yolanda reprochó una serie de retrasos con el organismo, pues la desaparición de la joven ya cumplió un mes y no hay pistas relevantes.

"Sí hubo una persona sentimental en el último trabajo que tuvo y yo le pido a la Fiscalía que no me deje de investigar a esa persona"

"Yo no he conversado con él pero espero verlo para yo deducirlo"

"Todavía no hay pistas, pero algo tenemos que encontrar", manifestó.

Dijo que la amiga de la comadre de Yolanda ya fue entrevistada y aseguró que vio a Yolanda rondando por las calles de la colonia Peñón Blanco y México 86 en Guadalupe.

Martínez declaró que el Gobernador no hizo énfasis en acudir a la búsqueda, sin embargo, agradeció su respuesta.

"No me lo manifestó pero está comprometido a muchas cosas que no dudo que así quiera hacerlo"