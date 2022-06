Para el PRIAN las mujeres no son prioridad: Samuel García

Después de que el Congreso dejara fuera el asunto de la renuncia de la magistrada Graciela Buchanan, quien busca ser la nueva titular de la Secretaría de la Mujeres, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló que para el PRI y el PAN las mujeres no son prioridad.

El mandatario estatal informó que hoy en día la lucha contra la violencia de género es un tema de suma importancia a nivel nacional y mundial, el Congreso del Estado dejó de lado el dictamen que contenía la renuncia de la magistrada.

Agregó que a pesar de que hace un mes envió al Congreso la renuncia de la magistrada, hoy que el Congreso pudo aceptarla en sesión extraordinaria decidió atrasarla.

"(Pero) Hay a quienes el tema de mujeres no le es prioridad y se llaman PRI y PAN de Nuevo León...le digo a todo Nuevo León voy a actuar firme y contundente contra la vieja política y el PRIAN que hoy le negaron el derecho a Graciela Buchanan de venir a mi gabinete ", mencionó el gobernador.

Agregó que esta situación atrasará una semana o más el poder integrar a la magistrada a su Gabinete para que pueda comenzar a trabajar en el tema de las mujeres.

García también señaló que esta situación es parte de la perversidad de la vieja política quien en lugar de preocuparse por el tema de las mujeres hoy quiere quitarle al Ejecutivo una serie de facultades tras diversos dictámenes.

"Esa es la perversidad y la doble cara de la vieja política, no se puede confiar en ella, van por todo no le importan las causas. Quieren el dinero del SAT, quieren la UIF para proteger su corrupción y ahora me quieren dejar sin secretaria de la Mujer", apuntó.