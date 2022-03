Pasaría Jaime hasta meses en prisión, afirma abogado

Al exgobernador Jaime Rodríguez le esperan varios días, incluso meses, en prisión antes de ser vinculado a proceso, consideraron abogados.

Ayer, "El Bronco" fue detenido, luego que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) giró la orden de aprehensión contra el exmandatario por presunto desvío de recursos públicos, así como por utilizar a funcionarios públicos para la recolección de firmas en favor de su campaña presidencial.

De acuerdo con el jurista Enrique David Ogaz, aunque Rodríguez puede argumentar un principio de retroactividad, pues cuando se cometió el delito en cuestión éste todavía no era sujeto de prisión preventiva oficiosa, ve difícil que salga rápidamente.

"No va a ser un caso donde vaya a estar un día o dos días en la cárcel, creo que va a estar un periodo –que tampoco podemos vaticinar que va a ser larguísimo–, pero sí se me haría creíble que va a estar tres meses, seis meses en un escenario en el peor de los casos, o sea que no lo vinculen a proceso", comentó Ogaz .

Según Ogaz, el plazo que tendría "El Bronco" para preparar su defensa para la audiencia inicial sería de 144 horas, que equivalen a seis días; sin embargo, en ésta no se determinará si es culpable o no, sino que sólo se definirá si existe un delito y si él fue partícipe.

"Si lo vinculan a proceso, él puede decir que en su momento, en 2018, no era un delito de prisión preventiva oficiosa y que no va a huir, que no representa un riesgo de fuga, veo difícil también que un juez no lo considere un riesgo de fuga. ¿Por qué? Porque es un hombre solvente", señaló el jurista.