Pese a frente frío, hombre no deja su trabajo de recolección

Don Tito se encarga de salir todos los días a recolectar cartón para poder llevar el sustento a su hogar; no conoce días de descanso ni inclemencias del clima.

Luego de brindar 40 años de su vida a una empresa, don Tito Silva Espinoza, habitante de la colonia Carmen Romano en San Nicolás, ahora trabaja en las calles recolectando cartón.



Pese a las inclemencias del clima que se viven actualmente en la ciudad, don Tito no falta a su labor, aún y cuando en el año 2006 sufrió un fuerte accidente que no le permite caminar bien.



Don Tito de 66 años de edad nos refiere que al día gana de $50 a $60 pesos y así se ayuda para sacar adelante a su esposa y su hijo de 18 años de edad.



Aunque recibe una modesta pensión, esta está comprometida con varios préstamos que ha solicitado para costear los estudios de su hijo y otros gastos, debido a que con lo que gana recolectando el cartón, no le alcanza.





Este hombre de la tercera edad, recorre diariamente la avenida Diego Díaz de Berlanga con el esperanza de encontrar mucho cartón a su paso que le permita llevar un poco más de dinero a casa.



A pesar de su difícil labor, comenta que no todo es malo, pues dice que hay personas que se acuerdan de el y cuando lo ven en la calle le brindan un chocolate caliente, algo de ropa e incluso calzado, y se dice agradecido.



Este hombre, no conoce lo días de descanso y argumenta que así seguirá hasta el fin de sus días para darle de comer a su familia.