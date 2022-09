Pese a las lluvias, 'Contigo Monterrey' atiende a ciudadanos

Este sábado arrancó en la Alameda Mariano Escobedo, la campaña del programa "Contigo Monterrey" en la zona centro de la ciudad.

Este programa tiene el objetivo de acercar lo más posible, los servicios que brinda el gobierno del municipio al ciudadano.

Entre otros servicios, dentro de estas ferias también se aplicará el refuerzo de la vacuna anti Covid-19 a personas mayores de 18 años.

Aunque la lluvia sorprendió a los asistentes, todos los módulos continuaron trabajando con la mejor atención para la ciudadanía.

"Eso no detiene, como dice el alcalde Luis Donaldo Colosio; llueve, truene o relampaguee vamos a dar servicio, vamos a dar lo que ya teníamos programado para ustedes, no podemos decirles que no si ya estaba en las redes, ya lo teníamos anunciado, aquí estaremos.", puntualizó Salazar.