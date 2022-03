Pide Arzobispo a ciudadanos que cuiden el agua

La crisis de agua que impera en el estado debe ser resuelta cuanto antes, aseguró el Arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López.

En entrevista, también lanzó un llamado a los ciudadanos a que cuiden el agua y a las autoridades a que busquen una solución acompañados de especialistas.

"Si no hay agua, no hay vida, no hay convivencia. Los ciudadanos tienen problemas, las empresas también tienen que reducir su producción y esto para nada es bueno entre nosotros", comentó el sacerdote.