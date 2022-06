Pide Conagua concretar ducto para traer agua del río Pánuco

Luis Carlos Alatorre, encargado de la dependencia federal en el estado, afirma que obra garantizaría a la entidad agua durante los siguientes 50 años.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) urgió a los actores políticos a dejar a un lado la "politiquería" y alcanzar acuerdos para concretar proyectos como el acueducto con el que se traería agua a Monterrey desde el río Pánuco, con lo que se solucionaría la actual crisis de suministro.

El delegado de esa dependencia en la entidad, Luis Carlos Alatorre Cejudo, calificó al eventual acueducto como una "gran obra" que le daría a la urbe regia dos décadas de disponibilidad de líquido.

La postura de Alatorre Cejudo es un nuevo giro del gobierno federal en el tema, pues el pasado 4 de marzo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, había dicho estar en contra de la obra porque San Luis Potosí se resistía, además de que el proyecto lo impulsó "una empresa" cuyo nombre no dijo.

En entrevista con El Horizonte, el delegado puntualizó que traer agua del Pánuco es un plan estratégico que data de incluso antes del tratado de aguas de 1996 con Tamaulipas y que si no se ha hecho es porque el tema "se ha politizado".

"La zona metropolitana de Monterrey sí tiene una concesión en el Pánuco, pero, como siempre, se requiere una negociación entre los estados y establecer cuáles serían los lineamientos en los cuales los estados podrían coadyuvar para que esta gran obra se lleve a cabo; indudablemente, nos daría una sustentabilidad para más de 20 años.

"Desde 1996, han pasado algunas décadas, y en todo ese tiempo estaban completamente concatenadas todas las acciones que teníamos que tener para no llegar a esta situación, del 96 a la fecha todo se ha politizado, como dice el Presidente: ´politiquerías´; hay que tener altura de miras", señaló.

Alatorre Cejudo insistió en que todos los actores sociales deben de "tener altura de miras" para lograr el acueducto, al igual que otros proyectos como el nuevo "popote" de la presa El Cuchillo hacia Monterrey. Ambos, dijo, serán necesarios para evitar llegar a otro "punto de quiebre" como el actual.

"Quiero aprovechar y hacer un exhorto a todos los órdenes de gobierno: diputados, presidentes municipales, etc., de que dejemos de politizar los temas del agua", remarcó el funcionario federal.

El pasado jueves 16 de junio, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó públicamente el "Plan Maestro para Garantizar el Agua al 2050".

Ahí también llamó a debatir "sin pleitos políticos", el tema del acueducto del Pánuco, pues dijo que es el que garantiza resolver el tema del déficit de agua a largo plazo.

Ayer, Alatorre Cejudo señaló que ese debate es urgente porque, tal como lo publicó El Horizonte el pasado lunes 20 de junio, en los últimos cinco años las lluvias han disminuido 13% y los veranos son cada vez más secos y la demande de agua es superior a la disponibilidad.

"La politización de estos temas, desgraciadamente, nos han comprometido, ya llevamos más de cinco años donde las precipitaciones no han podido sostener la demanda que ha ido incrementándose en esta zona metropolitana de Monterrey", refirió el funcionario.

El proyecto de traer agua del Pánuco fue llamado "Monterrey VI" en el gobierno de Rodrigo Medina y es un proyecto que consiste en traer a Nuevo León hasta 473 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua al año de la cuenca del río Pánuco, en su paso por San Luis Potosí, lo cual garantizaría, según estimaciones, un abasto de 50 años hasta para seis millones de personas.

Para ello, es necesario construir un acueducto de 372 kilómetros que desembocaría en la presa Cerro Prieto, de Linares.

Este proyecto tiene décadas de haberse ideado, pero fue el 14 de diciembre del 2011 cuando avanzó, ya que ese día la Comisión Nacional del Agua le liberó a Nuevo León la concesión 09SLP112912/26HAGC11.

Esta permite extraer cinco metros cúbicos por segundo (m³/s) de agua en el periodo 2015-2026; 10 m³/ para el 2027-2050 y 15 m³/s en los siguientes años.

En 2015, cuando se presentó el proyecto, denominado Monterrey VI, se calculó en una inversión total de $14,162 millones de pesos, pero algunas voces se opusieron al argumentar que con el esquema de financiamiento, mantenimiento y operación generaba un costo final de más de $60,000 millones de pesos.

AMLO había dicho no

El pasado 4 de marzo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que proyecto no era viable al indicar que había resistencia de algunos gobernadores como el de San Luis Potosí.

"¿Usted apoya el proyecto Monterrey VI, Presidente?, se le cuestionó en la mañanera.

"No, no, porque los estados, en el caso de San Luis, no conozco la opinión del gobierno de Tamaulipas, pero no quieren que se utilice el agua del Río Pánuco, de la Huasteca, no quieren.

"Ese es un proyecto que viene, en efecto, desde el sexenio anterior, que lo promovió mucho una empresa vinculada al gobierno, de esas empresas favoritas que había".

También urge construir ¡ya! El Cuchillo II

El delegado de Conagua, Luis Carlos Alatorre Cejudo, señaló que otro proyecto en el tintero es el nuevo acueducto de El Cuchillo el cual también data de hace décadas.

Dijo que ese podría estar listo en dos años, por lo que urgió a las autoridades estatales a aterrizar este proyecto.

"Nos llevaría aproximadamente dos años en tenerlo en operación, es el más seguro porque está amarrado a un acuerdo.

"En ese acuerdo se estipulaban una serie de acciones que permitían considerar el crecimiento de la zona metropolitana de Monterrey y cómo teníamos que ir operando el suministro y nuevas fuentes para incorporarlas a la red de Agua y Drenaje", afirmó.