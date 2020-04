Pide diputado reunión con Secretario de Seguridad y Fiscal

La Comisión de Justicia y Seguridad Pública en el Congreso sesionó en linea este lunes, donde acordaron solicitar una reunión el secretario de Seguridad en el Estado, Aldo Fasci y el Fiscal General Gustavo Adolfo Guerrero.

El presidente de la misma el diputado Álvaro Ibarra, señaló que hay un alza en los indices delictivos a pesar de la distancia social, por lo que la seguridad también es un tema de importancia que necesita estrategias y atención.

"Un problema grave que estamos viendo, después del Covid-19 y de los recursos económicos, es el tema de la inseguridad, y es un tema que yo creo debe haber una coordinación de parte del Gobierno del Estado, junto con la Federación y los municipios, por eso vamos a pedir una reunión virtual de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública con ellos, con el Secretario de Seguridad Pública y con el Fiscal", expresó.

Ante ello, dijo el priista buscará una reunión con ambos personajes para debatir el tema, asimismo pidió a los tres ordenes de gobierno para que brinden lo necesario a los policías, para evitar contagios por el Covid-19, ya que ellos son quienes vigilan las calles.

Puede interesarte...

"Estoy preocupado y ocupado en materia de seguridad. He pedido y exhortado, y ahora lo reitero, al Gobierno federal, estatal y municipal a que no se relaje esta tarea que es la de seguridad, y, al mismo tiempo, he pedido cuidar a nuestros policías en el tema de salud para que realicen su trabajo sin problema, porque son los que están día a día en la calle", mencionó el legislador.

Asimismo, Ibarra, dijo que en la sesión de la Comisión se desahogaron 11 asuntos, entre ellos elevar la pena de feminicidio, que en la actualidad tiene una sanción de 40 a 60 años de prisión, para pasar a una pena de 45 a 60 años.

También se autorizó homologar la sanción para los delitos de hostigamiento y acoso sexual, con una pena de 2 a 4 años de prisión, ya que actualmente es de 1 a 2 años el hostigamiento mientas que 1 a 3 años el acoso.