Pide familia de ´Marifer´ unidad para localizar a personas

Fiscalía Especializada Antisecuestros mantiene búsqueda de María Fernanda Contreras Ruiz.

Con un mensaje de unidad a todas las familias de los desaparecidos en Nuevo León, la familia de María Fernanda Contreras Ruiz, quien no ha sido localizada desde el pasado domingo en la zona metropolitana de Monterrey, lanzó un llamado para compartir información y apoyarse en estos momentos tan difíciles.

Fabiola Contreras, hermana de María Fernanda, lamentó que en nuestro estado y en el país entero se esté padeciendo esta situación, y que la población ya no pueda salir y sentirse segura.

"No sólo son mujeres, son hombres de todas las edades, niñas chiquitas, mujeres, no entendemos que está pasando aquí en Nuevo León, en México, pero pues uno cree que esto no le puede pasar a uno, que está seguro que puedes caminar donde quieras, que puedes ir con quien quieras. Vamos a apoyarnos entre nosotros porque nadie más entiende, como nosotros, como se siente esto", indicó.

Han pasado cuatro días de la desaparición de María Fernanda Contreras Ruiz, días que se han hecho eternos para su familia, que hasta han perdido la noción del tiempo.

Su hermana, Fabiola Contreras, ruega por encontrarla con bien.

"Ya ni sé qué día es a veces, tengo que estar checando qué día es la verdad, queremos que ya la encontremos porque cada tiempo que pasa es superimportante, pedimos a todos los que tengan la oportunidad de saber información, que nos digan, aunque sea de manera anónima", puntualizó Fabiola.

María Fernanda Contreras desapareció la noche del domingo, aparentemente en el municipio de Apodaca, a donde acudió a encontrarse con un conocido que le debía dinero.

El último mensaje que la joven compartió con su mamá fue para avisarle que ya iba de regreso, pero esto no sucedió, es por ello que piden a la población que cuenta con cámaras de seguridad que apoyen en la búsqueda.

"Si tiene negocios, cualquier negocio, no importa que no sea la ciudad donde se cree que desapareció, que fue en Apodaca, como quiera no sabemos el recorrido, si alguien tiene un negocio con cámaras que se vean hacia afuera, que las chequen por favor, al menos de ese día", apuntó la hermana de Marifer.

Fabiola manifestó que su hermana confiaba mucho en las personas y que probablemente alguien aprovechó esto para desaparecerla.

"No nos han pedido rescate, entonces eso nos asusta mucho, o sea, eso nos asusta más. Ella siempre me daba consejos de cosas que debía hacer, no entiendo esto, entonces mi hermana es una persona con muy buenos amigos, tal vez era, no sé si era muy confiada en las personas, no entiendo qué haya pasado, nosotros no entendemos qué está pasando, pero por favor traten de ayudarnos", recalcó.

La investigación por la desaparición de María Fernanda Contreras Ruiz continúa, ya localizaron su vehículo y se han realizado tres cateos.

Fiscalía de Justicia aclara rumores

Ante los rumores de la localización sin vida de María Fernanda, la Fiscalía General de Justicia descartó tal hallazgo. A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, informó que, se están realizando cateos, sin que la hayan localizado hasta el momento.

"Han surgido rumores sobre la localización de María Fernanda Contreras, los cuales son falsos. En este momento se llevan diligencias de búsqueda. Rogamos ser sensibles al dolor de la familia y solidarios con la investigación policial", dice la publicación de la fiscalía.

Hasta el día de ayer, la joven de 27 años seguía en calidad de desaparecida.

Agentes Ministeriales Catean tres domicilios

Además del auto, la Fiscalía General de Justicia notificó que se localizaron las pertenencias de María Fernanda Contreras, la joven que se encuentra desaparecida desde la noche del domingo.

En entrevista para El Horizonte, el vicefiscal Luis Enrique Orozco detalló que en este momento siguen las investigaciones para dar con el paradero de la mujer.

Durante el miércoles y el día ayer el Ministerio Público realizó tres cateos a igual número de domicilios.

Ayer, se registró movilización de agentes ministeriales en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa, en el municipio de Apodaca. Los oficiales acordonaron la calle Circuito de las Fincas en el citado sector.