Pide Luis Susarrey a Estado poner ejemplo en replaqueo

Tras ser cuestionado sobre las rutas urbanas que el gobierno de Nuevo León puso en operación sin portar placas, el diputado del PAN, Luis Susarrey señaló que se debe predicar con el ejemplo.

'Cómo le exigimos a los ciudadanos que vayan al replaqueo ... si el propio gobierno no pone el ejemplo', enfatizó.

Destacó que la falta de ellas, hace inactivos las pólizas y los seguros, dejando desprotegidos a los involucrados en caso de una eventualidad.

'Sí mañana pasa algo, el seguro puede no cubrirte por esa razón, es más a lo mejor no tiene póliza de seguro por esa razón. A mi me parece que es un aspecto prioritario que pongamos el ejemplo desde el sector público para pedirle a la gente que también haga las cosas bien', puntualizó.