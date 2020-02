Pide personal femenino del Colegio Americano de San Pedro que no se justifiquen las faltas por paro nacional

El personal docente femenino y alumnas del Colegio Americano de San Pedro, realizó una reunión en el plantel donde se habló del polémico tema de las faltas justificadas del próximo paro nacional el 9 de marzo de 2020 de "Un Día Sin Nosotras".

Mencionaron que antes de que se enviara el comunicado sobre que habría faltas justificadas tanto para hombres como para mujeres, el personal masculino comenzó a "burlarse": "bromeaban de un día sin choques, que apoyan que no viniéramos porque cuanto menos vengan, menos trabajo nos ponen", dijeron.

En un mensaje en voz alta, el cual fue grabado y difundido en redes sociales, las alumnas y personal docente femenino pidió que se apliquen las faltas del próximo 9 de marzo y sean exclusivas a mujeres, "porque al incluir a los hombres en las faltas se pierde todo el efecto del movimiento".

"Proponemos que este día tan importante para nosotras no sea una vacación, porque entonces no tiene propósito. Proponemos que no se justifiquen las faltas para nadie, ni siquiera para las mujeres, y que al pasar la lista en cada clase, se note cada ausencia de cada mujer, que podrían verán faltar mañana".