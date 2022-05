Pide recompensa por localizar cuerpo de Yolanda

Debido a que el Gobierno de Nuevo León y la Comisión Estatal de Búsqueda ofrecieron una recompensa de 100 mil pesos a quien brindará información sobre la localización de Yolanda Martínez Cadena, la mujer que encontró el cuerpo espera poder recibir la recompensa anunciada.

Dalia Viridiana Solís Soto, de 35 años, vecina de la colonia Las Lomas, en el municipio de Juárez, se convirtió en la persona que a través del 911 comunicó la existencia de un cuerpo que resultó ser el de la joven desaparecida.

"Se ofreció una recompensa de 100 mil pesos a la persona que encontrara a Yolanda y Dios me la puso en el camino, me la topé en el camino a ella, yo sé como la encontré y todo, las autoridades pueden decir otra cosa. Yo descubrí a la chica, yo digo si se está dando eso, pues si me lo van a dar bien y si no no", mencionó.