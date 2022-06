Pide Samuel paz a legisladores y ciudadanos

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que es necesario "no enojarse y no dividirse" ante las diversas crisis que enfrenta el estado.

Durante su discurso en la firma del programa estatal de cambio climático del estado, García pidió a las autoridades mantenerse coordinadas.

"Podemos salir de esta crisis, pero no es alejándonos y dividiéndonos", expresó el mandatario.

El mandatario dijo que los políticos suelen estar acostumbrados solamente "a dar buenas noticias".

"Para mi hoy es un día de reflexión y de respuestas porque el político se acostumbra, por una rentabilidad electoral, a siempre dar buenas noticias y esconder las malas, pero eso no abona a la sociedad", añadió.

Incluso, el gobernador aseguró que trabajadores de Agua y Drenaje de Monterrey han sido apedreados por la ciudadanía ante la falta de líquido vital.

"No ganan nada aventándole una piedra al camión de Agua y Drenaje, a final de cuentas ellos no tienen la culpa. Tampoco el director, él tiene que administrar un déficit, no sale agua en la llave", lamentó el gobernador.