Piden a AMLO apoyo al noreste para traer agua del río Pánuco

Samuel asegura tener apoyo de Tamaulipas, Coahuila y Conagua para impulsar proyecto hídrico Monterrey VI

Luego de afirmar que Tamaulipas, Coahuila y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) avalan el proyecto de traer agua del río Pánuco (Monterrey VI) a la región, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, urgió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a sumarse y apoyar este plan hídrico.

El mandatario nuevoleonés indicó que para salir de la crisis de falta de agua que hay en la región noreste de México es necesario que AMLO se sume, ya que de acuerdo a la Constitución Mexicana, el agua, los ríos, las cuencas y los acuíferos son facultad exclusiva de la Federación.

De esta manera, García Sepúlveda urge al gobierno federal a respaldar y ayudar con recursos en la construcción de un acueducto desde el río Pánuco hasta el noreste de México para hacer frente a la crisis por la falta del vital líquido.

"Tenemos que sumar al presidente, el presidente Andrés Manuel tiene que sumarse a esta causa, no hay proyecto tan grande como es traer desde el Pánuco el agua.

"La semana pasada, frente al embajador Ken Salazar y mis amigos Riquelme y Cabeza de Vaca, les dije ´tenemos la oportunidad histórica de arreglar el agua de Nuevo León los siguientes 20 o 30 años´... ese llamado fue aceptado; ya están las autoridades de Texas sumándose, ya está la Conagua en la mejor disposición, están los otros estados, amigos, vecinos, preocupados por el tema y sumados, y la cereza del pastel que falta es que el presidente Andrés Manuel ayude a la región que más dinero le pone al país, que es la región noreste", indicó el gobernador de Nuevo León.

Debido a que la sequía no sólo afecta a los ciudadanos con el agua potable, sino también a la agricultura y ganadería, de las cuales Nuevo León es caracterizado por tener ganado de primera calidad y premium, García recalcó que no se descarta ningún proyecto del agua y se estudiarán los necesarios para combatir la sequía.

"Quiero decirles que el tema del agua, que es el tema que más me preocupa, no vamos a descartar ni un solo proyecto, se van a estudiar todos, por más futuristas o increíbles que parezcan, por eso la solución es integral.

"Yo hoy le digo a Nuevo León que vamos a estudiar la salinización del agua, vamos a estudiar la concesión del Pánuco, porque el Monterrey VI nunca va a salir de mi boca, vamos a estudiar pozos profundos, vamos a estudiar represas, reparación de fugas... y el estado de Nuevo León va a promover el uso racional del agua", agregó el mandatario estatal.

Se recrudece sequía en Doctor Arroyo

La sequía en el sur de Nuevo León, principalmente en Doctor Arroyo, se ha recrudecido y sus habitantes lanzan un llamado de ayuda para hacer frente a la falta de agua.

Residentes de ese municipio afirman a El Horizonte que por tres años no se han presentado lluvias que ayuden a cultivar o aliviar la sed del ganado.

Francisco Rodríguez, comisario ejidal de Leoncito, aseguró que "no ha llovido, dos... casi tres años ya, porque el año... aquel que fue en 2018 muy apenitas al último; ya fue 2019, 2020 y 2021 que no hemos tenido lluvias suficientes para sembrar, para los ganados. Entonces, como no ha llovido, la gente anda desesperada".

La sequía está llegando a un punto crítico en el sur de Nuevo León y esto ha ocasionado la desesperación entre los ejidos, ya que se ha llegado al vandalismo por la necesidad de llevar un poco de agua a sus casas.

Al respecto, Adolfo Montoya, habitante de la citada comunidad, enfatizó con tristeza: "se me murió una vaca ahí como a unos 3 kilómetros de aquí, por lo mismo de que no hay qué coma. Y si no come la vaca no come nadie, pues los compradores de ganado no quieren animales flacos y sin carne. Ahora que si el ganado comienza a morir, las pérdidas monetarias se incrementan".