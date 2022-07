Piden audiencia para presentar pruebas contra 'Corleone'

Aseguró que su hermano le comentó que 'ya le parara', sin embargo aseguró que va a continuar para 'limpiar su reputación'.

Durante la mañana de hoy jueves 21 de julio, Eduardo Pulido Quintanilla, hermano de Juan Carlos Pulido alias "Corleone" se presentó en las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción para solicitar una audiencia con Javier Garza, fiscal especializado en combate a la corrupción.

Quintanilla aseguró que cuenta con pruebas que una fuente anónima le proporcionó, las cuales dijo que relacionaban a su hermano con los actos de los que se le acusa dentro de Agua y Drenaje de Monterrey, asimismo comentó que dentro de estas pruebas se ven envueltos mas personas de las cuales no quiso especificar si se trata de algún ex funcionario.

Además dio a conocer que recibió una amenaza de parte de "Corleone", su hermano, donde le dijo que "ya mejor le parara" a las acusaciones que realiza, sin embargo mencionó que seguirá para "limpiar su reputación".

"No tengo una relación buena con él y eso no es de ahorita, yo tengo un expediente limpio durante 18 años, cuatro meses en obras del estado que después pasó a ser infraestructura", dijo Quintanilla.

Por último, aseguró que su fuente le informó que dos ex funcionarios han cometido actos no legales en el municipio de Ciénega de Flores y en otro, el cual no le mencionaron su ubicación ni de quienes se trataba.