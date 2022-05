Piden justicia para dueña de abarrotes

La señora María Lidia Rodríguez, de 65 años de edad, quien era la dueña de la tienda de abarrotes "Nuevo Repueblo", fue asesinada a puñaladas el pasado 8 de marzo, víctima de feminicidio por un desconocido que entró a su casa a robar.

Gilberto Marroquín, fiscal de feminicidios y encargado de este caso ignora a la familia, al menos así lo señalaron los familiares de la fallecida Lidia Rodríguez.

"Yo hablo a la Fiscalía dos o tres veces por semana -incluso esta semana acabo de ir- y me dijeron que me iban una cita con el fiscal porque en ese momento no estaba pero sigo esperando", indicó.