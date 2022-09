¡Piden justicia para Jhoana Ligues!

Familiares, amigos y la ciudadanía en general piden justicia por el asesinato de la maestra de preescolar.

El asesinato de Jhoana Abigail Ligues Jáuregui, de 24 años, provocó que se encendieran de nuevo los sentimientos de indignación y coraje entre la sociedad de Nuevo León y es por eso que amigos, familiares y la ciudadanía en general piden que su muerte no quede impune.

Apenas el pasado mes de mayo, Jhoana Ligues, quien era maestra de preescolar, había contraído matrimonio con Jesús Antonio, quien ya fue detenido por las autoridades y es investigado como el principal responsable del feminicidio.

"Maestra Jhoana Ligues. Una educadora se debe manchar de pintura, no de sangre", escribieron sus compañeras en el pizarrón del salón donde impartía clases la fallecida maestra, acompañado de un moño negro.

"A Johana Ligues la mataron, y no andaba en la calle con "amigos", fue en su "lugar seguro", su casa, con el hombre que le prometió amarla, cuidarla y respetarla por todos los días de su vida, el hombre del que estaba enamorada, necesitamos #justiciaparajhoana, ni ella, ni ninguna mujer merecen esto, #AlzaLaVoz. No te acostumbres a sus: perdón, no lo vuelvo a hacer", publicaron en Facebook.

"Sigo procesando todo esto, no tengo las palabras, mi mente está en blanco, tratando de entender. Ayer que nos dieron la noticia no lo podía creer, no lo puedo creer aún sigo en shock. La persona en la que confiaste, amaste y decidiste unir tu vida, de pronto decide apagar tu luz", expresó en su Facebook Norma Ligues Alamillo.

Lo que se sabe sobre el feminicidio

El cadáver de Jhoana Abigail Ligues Jáuregui fue localizado la noche del pasado miércoles por su familia cuando acudieron a buscarla a su domicilio ubicada en la calle Arturo G. Maldonado 130, en la colonia El Molino, en Santa Catarina.

De acuerdo con su padre, tras enterarse que su hija Jhoana Abigail había dejado de asistir a impartir sus clases, su madre fue a buscarla, pero como estuvo tocando la puerta y nadie abrió, llamaron a la madre del supuesto femenicida, pues ella tenía copias de las llaves de la vivienda.

"Y le hablaron a la mamá de este 'perro' y ya vino. Traía llaves, las copias, abrió y ahí estaba 'mija' mero atrás, en la cama golpeada, la mató a chingazos y luego me dice la mamá que andaba bien drogado. Nunca me dijeron que era drogadicto", reveló el padre de Jhoana.

El fallecimiento de la maestra fue confirmado por paramédicos que arribaron al lugar de los hechos.

