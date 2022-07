Piden registrarse nuevamente para vacunación transfronteriza

Ante los reportes de problemas para el registro de la vacunación transfronteriza, la Secretaría de Salud llamó a los interesados a volver a realizar el procedimiento de inscripción.

"Se que hay inquietudes por personas que no han recibido su notificación, o que les llegó a correo no deseado o no tuvieron la oportunidad de verlo en el momento y no acudieron; yo les pediría a todos que se vuelvan a registrar.