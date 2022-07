Piden respetar Ley de Paridad en la selección de Magistrado

Piden a Congreso y Poder Judicial respetar Ley de Paridad con selección de Magistrado para la Quinta Sala Familiar y sustituir por una mujer.

Al haberse presentado la renuncia de la Magistrada de la Quinta Sala Familiar, Graciela Buchanan y puesto como sucesor a Gerardo García Ramírez el pasado 5 de julio, las integrantes de Red Paridad, solicitaron al Poder Judicial y al Congreso del Estado, respetar el principio de Paridad.

Rebeca Clouthier, presidenta ejecutiva del organismo, dijo en entrevista que el jueves presentaron una inconformidad respecto a la designación del Magistrado Interino pues lo ideal es que el sucesor sea una mujer.

"Cuando sale ya una persona, para poder completar la paridad es obligatorio que sea mujer y así los subsecuentes tendrán que ser mujeres hasta que se logre la paridad", dijo.

"Nuestra petición es simple y sencillamente que se cumpla con la ley y que se sustituya por una mujer", exhortó.

Indicó que actualmente en el Poder Judicial existen 10 ministros hombres y solo hay cinco mujeres.

Sin embargo, este viernes, el Consejo de la Judicatura lanzó una convocatoria abierta para cualquier género, lo que da oportunidad a que se elija a un hombre pese a lo que indica la Ley publicada en el 2019.

"El llamado es para todos los que estén involucrados en esta situación. Nosotros acudimos al Poder Judicial porque ellos son quien lanzan la convocatoria; y si la convocatoria era para puras mujeres, era mucho más fácil", insistió.

Clouthier lamentó que se lleven a cabo estas acciones, pues indican que las legislaciones tampoco las respetan las autoridades.

"Si los que aplican la Ley, que son los ministros del Poder Judicial y la Judicatura; no respetan la Ley ¿Qué podemos esperar de los demás? Si quienes la aplican no la respetan pues yo menos. Por eso todo está como está, el país está como está, por eso existe la impunidad que exista. Si los ministros no la respetan, estamos perdidos", señaló

El periodo de inscripción lanzado por el Consejo de la Judicatura es del 1 al 19 de agosto y el 13 de septiembre la terna será entregada al Congreso del Estado.