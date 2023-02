'Pido paciencia, les daré resultados': Félix Arratia

Tras ser nombrado como nuevo secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Félix Arratia, pidió paciencia a la ciudadanía para que pueda brindar resultados.

'Yo no pido un voto de confianza, yo pido tiempo, denme tiempo para que ustedes vean, para que la ciudadanía vea cuales son las acciones que habremos de instrumentalizar', puntualizó Arratia.

En entrevista para INFO 7, el funcionario estatal señaló que tiene dos objetivos: generar un programa de trabajo que ayude a fortalecer las áreas de inspección y vigilancia en materia ambiental; y aplicar la legislación en ésta área.

'Hay diversos temas, hay algunos impedimentos, que no van a ser impedimentos si no áreas de oportunidad para poder aplicar la legislación, uno de ellos es la jurisdicción federal para la aplicación y restricta de la legislación', comentó el servidor público.

Aseguró además que la dependencia de gobierno esta comprometida a suministrar los recursos materiales y financieros para aplicar la normativa, explicó también que para poder combatir la alerta ambiental en la Zona Metropolitana de Monterrey, se buscará aplicar la legislación de la propia legislación, esto a través del acercamiento del gobierno con las empresas para continuar implementado programas de prevención.

Igualmente, adelantó que el ex secretario de Medio Ambiente, Alfonso Martínez Muñoz, se enfocará en combatir la mala calidad del aire en la capital de Nuevo León, esto por medio de la instrumentalización de la 'Agencia de la Calidad del Aire'.

Respecto a las denuncias en su contra por supuestas amenazas y abuso de autoridad, aseguró que estas acciones fueron por un 'tema político' y que la persona responsable desistió de la denuncia.

'Llegamos al SAT de Nuevo León a aplicar irrestrictamente la legislación, creo que eso incomodó a algunos personajes, es un tema totalmente político; no hay ya actualmente ese procedimiento, la persona por ahí que estaba denunciando pues desistió y que tenía que ver más con naturaleza política, y no existe actualmente ningún procedimiento', argumentó.

'Vengo específicamente a concretizar y cumplir las estrategias en materia de medio ambiente y no me voy a meter en temas políticos porque no es lo que necesita la gente de Nuevo León, hay que aplicar la ley', añadió.