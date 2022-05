Plantan Red Ambiental y Fundación Frisa 67 árboles

La mañana del pasado sábado, Red Ambiental, ejecutó su compaña RedForestación, la cual tiene como objetivo reforestar espacios verdes como parques y vías públicas, con el objetivo de generar espacios verdes y frescos para las comunidades, generando ambientes sanos reduciendo las emisiones.

Con una cantidad de 60 voluntarios se alcanzó la plantación de 67 árboles nativos que fueron evaluados para que pudieran crecer en un entorno sin mucha agua para por tema de sequia.

El evento inició en punto de las 09:00 horas, donde se reunieron voluntarios de la Fundación Frisa y Red Ambiental, algunos optaron por hacer de esto una actividad familiar, pues asistieron con sus hijos y parejas.

Aseguró Jorge Guzmán, director de relaciones institucionales de Red Ambiental que estas actividades son parte de la estructura empresarial y de esta forma la empresa puede crear lazos con las comunidades con el fin de fortalecerlas y mejorar sus entornos.

Además, crearon la alianza con la fundación Frisa quienes son avalados por una trayectoria de 17 años creando este tipo de eventos y reforestando distintos puntos del área metropolitana.

La directora de Fundación Frisa, Carmen Garza, abundó sobre la selección de estos árboles.

Por la sequía que hay no podemos estar regando los árboles, no podemos estar aquí con pipas y no hay mucho seguimiento que se le da, entonces la intención es sembrar árboles pequeños para que crezcan con sed y su crecimiento es impresionante", dijo.