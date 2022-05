Plantea PAN fondo económico para municipios rurales

La propuesta pretende fortalecer a los municipios rurales, quienes se ven obligados a pedir la ayuda del Estado, pues tienen dificultades año con año

Nuevo León.-El grupo legislativo del partido Acción Nacional (PAN), planteó la creación un fondo de $1,000 millones de pesos para apoyo de los 39 municipios rurales de Nuevo León.

La iniciativa de ley fue presentada en la Oficialía de partes por el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente Flores, quien dijo que al establecer el recurso se busca evitar que haya coacciones a los alcaldes con fines políticos.

"Presentamos una iniciativa para la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León para crear un fondo de municipios no metropolitanos por mil millones de pesos que tenga reglas de operación y que sea transparente, que no sea a discreción y que no sea condicionado el apoyo a los municipios", expresó el diputado panista.

El legislador dijo que la propuesta pretende fortalecer a los municipios rurales, quienes se ven obligados a pedir la ayuda del Estado, pues tienen dificultades año con año en sus finanzas.

"No es con un fin partidista, es con el objetivo de que todos los Municipios rurales, 39 municipios rurales hoy, tengan un apoyo adicional transparente a través de la fórmula de participaciones y que con ello todos tengan fondo; aquel que no alcance un mínimo de 10 millones 800 mil pesos ése es el fondo que se les otorgará para aquellos municipios que tengan un tamaño muy pequeño.

"Con ello vamos a fortalecer nuestros municipios y con ello vamos a evitar que les pidan que reaccionen de una u otra forma o que apoyen a una u otra persona o partido político cuando fueron emanados del partido que los llevó a ganar el proceso electoral", indicó De la Fuente Flores.

Por último, el coordinador del PAN, señaló que el fondo se obtendrá del presupuesto estatal que se analizará a final de año, por lo que los recursos para los municipios rurales serán para el 2023.