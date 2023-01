Pone falta a su alumna por ir a comprar boleto para RBD

La semana pasada se desbordó la emoción de los fans por la venta de boletos para el próximo concierto de RBD en la ciudad de Monterrey.

Desde un día antes se podían ver a los fans acampando en casas de campaña para ser los primeros en adquirir su boleto y no perderse del reencuentro de la banda mexicana.

Aunque muchos salieron contentos tras adquirir su boleto para el concierto, después tuvieron que 'sortear' el regaño del jefe por faltar al trabajo o del maestro por no ausentarse de clases para acudir a hacer fila.

Tal fue el caso de un profesor que se viralizó en redes sociales al dar a conocer que una de sus alumnas le pidió que le justificara la falta porque acudió a comprar un boleto para ir al concierto de RBD.

'El 19 fue jueves y no viniste y tu obligación donde andes, no me importa, tienes que avisar y no avisaste y no preguntaste tarea, entonces ¿tú crees que te voy a aceptar tarea otro día?', cuestionó el maestro molesto.