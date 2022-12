¿Por qué está muriendo la producción del cabrito?

La producción de cabrito en Nuevo León sigue en caída pese a la alta demanda por lo tradicional del platillo, y detrás del déficit se encuentra la falta de apoyos suficientes ... una denuncia que resuena desde hace años entre los ganaderos.



De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, la tierra del cabrito por excelencia se ubica apenas en el noveno lugar de producción de esta carne, con mil 621 toneladas, una cifra que en 2021 representó un descenso anual de casi 1 por ciento.



Municipios como Vallecillo, tenían una fuerte tradición de cría y hoy únicamente sobreviven un puñado de ganaderos.





“De cabras ya no hay, ya nada más mi hermano y yo tenemos aquí en el pueblo; mientras mis fuerzas me ayuden seguiré trabajando, pero también mientras pueda sostenerlas, porque no voy a tener un animal que se me esté muriendo nada más porque me gustan los animales. Es un poco difícil porque se nos presentan las sequías y hay que comprar forraje, grano y es un poco costoso y se batalla con la alimentación”, lamentó Alma Rosa González, de la comunidad San Carlos.