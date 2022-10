¿Por qué hay cada vez más avistamientos de osos?

El biólogo de la Comisión de Biodiversidad CONEFF, Carlos Velazco explicó el por qué en esta época del año es común el avistamiento de osos.

El avistamiento de diferentes osos negros se ha convertido en una constante en colonias del municipio de Monterrey. Ante este hecho, los ciudadanos no saben el por qué acontece está situación y cómo deberían actuar si ven un animal de estas dimensiones afuera de su vivienda.





El biólogo de la Comisión de Biodiversidad CONEFF y experto en la materia, Carlos Velazco nos explicó el por qué en esta época del año es común el avistamiento de estos animales.





‘’Sabemos que el otoño es una época donde muchos organismos incluido, el oso negro, reúnen energía para atravesar el invierno que es una época en la que se puede disponer de menos comida. Su actividad se reduce, ellos buscan fuentes de alimento’’, explicó.





Además, comentó del porque no debemos de alimentar a estos animales.













‘’Nuestros alimentos procesados no son el alimento óptimo para esta especie, es decir, si nosotros le damos un panecillo dulce, le dejamos comida para perro, no le estamos haciendo un bien. Hay que recordar que no debemos humanizar a estas especies, son especies silvestres. No son mascotas’’, enfatizó.





Asimismo, hizo una recomendación a las personas que viven en zonas donde esta presencia es recurrente.













‘’Guardar la distancia es lo mejor, igual, guardar nuestras mascotas, nuestros perros, nuestros gatos. Si vivimos en zona con presencia constante de estos mamíferos, guardar nuestra mascota, no exponerlas a un altercado de riesgo’’, comentó.













Guardar la distancia con el oso es lo más importante







El Director de Protección Civil Monterrey, Fernando Fernández, nos otorgó algunas palabras.





‘’Creo que lo primero es no acercarse, hay que recordar que estos animales aunque parezcan indefensos, que puedan estar dormidos en las cocheras de las casas, salones, la realidad es que siguen siendo fauna silvestre, animales silvestres, los cuáles no están domesticados’’, comentó.





Visita del 🐻 en Satelite, sur de Mty, 10pm.

Dice mi hijo que nos dejó un recuerdo 🤔 pic.twitter.com/OGstQ7zRXM — Alberto Monroy (@jalbertomonroy) October 20, 2022



Hay que estar alerta ante esta fauna silvestre y esto es lo que hay que hacer.





‘’Lo que nosotros recomendamos es que llamen a los servicios de emergencia, que marquen al 911 para reportar exactamente dónde está el avistamiento del oso. Traten de ubicarlo lo más preciso posible, calles, entre calles, colonias, que podamos tomar como referencia para llegar lo más rápido posible’’, añadió.





Es importante seguir firmemente con estas recomendaciones porque continuará la presencia de esta fauna silvestre en la metrópoli.