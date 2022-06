Preocupa a Colosio llegada de más migrantes a Monterrey

Ante los reportes de que más migrantes se aproximan a Nuevo León, el alcalde Luis Donaldo Colosio aseguró que el gobierno de Monterrey se encuentra preocupado, pues dijo que la Federación continúa sin intervenir y que, incluso, ha ignorado la solicitud de apoyo que emitió el municipio.

"Hay una caravana importante que está saliendo. Sabemos que Monterrey no es su destino, pero por ningún lado permiten que avancen y eso es lo que me preocupa", dijo el alcalde.

Respecto al contacto con el Instituto Nacional de Migración, Colosio detalló que ante la falta de atención y respuestas, él mismo está buscando coordinar el diálogo mediante otras instancias.

"No hay una respuesta formal. A través de terceros estoy tratando de llegar con los responsables que sé que pudieran girar instrucciones para que respondan.

Durante rueda de prensa a las afueras del Palacio Municipal, el alcalde reiteró que continuarán apoyando en la medida de lo posible aunque no sea su competencia, y su capacidad de respuesta sea limitada.

En ese sentido reprochó a la Federación que les dejen la tarea.

"Nos dejan completamente solos a los municipios y tenemos que entrar a apoyar, pero la verdad es que estamos completamente sobrepasados y no es competencia municipal el tema migratorio. No le vamos a sacar la vuelta porque son seres humanos, pero el problema no lo vamos a poder solucionar solos. Nadie está dando la cara y solo les dicen que no pueden transitar", expuso.