Prepara HBO serie del municipio de San Pedro

El municipio de San Pedro tendrá una serie que estará a cargo de la cadena de televisión estadounidense HBO y que podría comenzar a grabarse en este mes de febrero.

En entrevista exclusiva con el ex alcalde sampetrino, Mauricio Fernández, indicó que la serie fue escrita por Diego Osorno y tiene dos tentativas de nombre que podrían ser "Sierra Madre" o "Casta".

"Diego que es amigo mío, que conozco hace muchos años me dijo que como la mitad de la serie iba a ser mía... es una serie que está patrocinando HBO que sin duda va a costar una fortuna... es una serie que ya tiene rato que se había aprobado, avalado, HBO.

"Vi a Diego hace un par de meses y casi es cuando me confirmó que la serie iba para adelante y me comentó y me confirmó que parece que ya se va a empezar a firmar ahora en febrero", mencionó Fernández.