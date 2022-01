Presa La Boca sufre la peor sequía de toda su historía

Nuevo León.-La presa La Boca está perdiendo su encanto pues según vecinos y registros oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) presenta el nivel de agua más bajo de su historia.

Todavía hace una semana, el embalse ubicado en el municipio de Santiago estaba en 40% de su llenado, pero ayer ya descendió al 35%, reduciéndose, según paseantes, a ser un "charco".

Esta situación provoca múltiples problemas como inseguridad para los vecinos del embalse y accidentes para los vehículos acuáticos.

En un recorrido realizado por El Horizonte alrededor del embalse permitió captar islas y zonas desoladas que más que una presa se asemejan a un llano seco lo cual no es común observar.

Además, el bajo nivel dejó al descubierto una descarga de aguas negras que sale de una de las plantas que tiene Agua y Drenaje de Monterrey dentro del embalse y que va al espejo del líquido.

Un pescador deportivo afirmó que todavía hace 15 días, el embalse tenía un nivel más alto y que le sorprendió al verla "casi seca"ayer que regresó al lugar.

Según reportes de Comisión Nacional del Agua, hasta ayer, La Boca tenía 13 de 39 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua que son un 35% de llenado.

Ricardo Dieck, habitante del lugar y miembro del patronato que aglutina a unos 100 vecinos, afirmó que La Boca más bien ahora es una "charca" similar a como estaba en los años 90´s.

De acuerdo con Sistema Nacional de Información del Agua, donde se presenta el Monitoreo de las principales presas de México, y el cual tiene datos disponibles del 2011 a la fecha, arroja que en las primeras dos semanas de enero, La Boca nunca había bajado del 70% de su llenado y ahora está al 35 por ciento.

Dieck indicó que como el nivel ha ido bajando día con día, las fincas están a merced de los ladrones que ahora incluso pueden ingresar con vehículos por las zonas secas.

"Sabemos del abastecimiento del agua, pero el otro problema mayor es la inseguridad que tenemos los vecinos de la presa La Boca, no sólo negocios acuáticos-deportivos, sino vecinos que viven ya aquí, que no son quintas, sí no lugar de residencia permanente.