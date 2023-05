Presenta PAN iniciativa para reforzar derecho a la movilidad

El diputado del partido Acción Nacional (PAN), Luis Susarrey, presentó este martes 22 de mayo una iniciativa que asegura 'reforzará el derecho a la movilidad', tomando como antecedente un video que circula en redes sociales donde se aprecia a una persona de la tercera edad y discapacitada con dificultades para caminar sobre las obras del Casco en San Pedro.

El panista también resaltó que la mala organización de las obras y la falta de empatía con personas de la tercera edad, discapacitados y locatarios, además de la planeación no adecuada de obras como esta, viola el derecho a la movilidad.

Dicha iniciativa se trata de una adición del Artículo 20 Bis a la Ley de Obras Públicas para el estado y Municipios de Nuevo León, para quedar del siguiente modo:

Además, el diputado albiazul expresó su molestia al ver los trabajos de esta zona en San Pedro sin alternativas para el peatón.

'No es posible que se hayan derrumbado por completo las banquetas, que no se le haya dejado una alternativa al peatón para poder transitar; que te marquen un acceso peatonal y veas que ese acceso peatonal no tiene banqueta pero hay personas que por su condición no pueden transitar', aseveró.