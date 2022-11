Presenta Samuel campaña contra violencia hacia la mujer

Teniendo como marco el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, el gobernador de Nuevo León Samuel García presentó la campaña “Hagamos equipo contra la violencia hacia las mujeres”.

Con esta campaña, se busca concientizar a la sociedad para prevenir, sancionar y eliminar la violencia de género en todas sus expresiones y procurar una vida digna a las mujeres.

Asimismo, la campaña está respaldada por los equipos deportivos de la ciudad como Rayados, Tigres, Fuerza Regia y el Club de Béisbol Sultanes de Monterrey.

“Yo no he visto en todo el país un esfuerzo donde los principales clubes locales dejen diferencias y se sumen el mismo día y en el mismo acto en el tema más importante de México, y Nuevo León no es la excepción, que es erradicar la violencia contra la mujer”, señaló.