Presentan 11 aspirantes carta de antecedentes no penales

Cabe mencionar que los 54 postulados no presentaron dicho documento ya que se han promovido juicios de amparo por terceros.

De los 65 aspirantes registrados para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia, sólo 11 de ellos entregaron la carta de antecedentes no penales, requisito obligatorio para la convocatoria.



Los otros 54 aspirantes no fueron acreditados debido a que el trámite de expedición está suspendido debido a los juicios de amparo promovidos por terceros.



El Comité de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción informó que la suspensión de la entrega de la Carta, que expide el gobierno estatal, es un caso no previsto, además, la oficina de Administración Penitenciaria suspendió la entrega de cartas por orden del Poder Judicial Federal.



Por ende, el siguiente paso lo tendrá que definir la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, por su parte, el abogado Enrique Ogaz, presidente del Comité de Selección, aclaró que la convocatoria no señala qué hacer en estos casos, por ello se espera que haya definición en las siguientes horas.



Asimismo, Ogaz notificó a la Comisión Anticorrupción para que defina el paso a seguir debido al proceso que se tiene actualmente para la designación del nuevo titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.