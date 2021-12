PRI busca mejorar educación frente problemas por Pandemia

Al continuar con la pandemia del Covid-19, miles de niños en Nuevo León se han quedado con un aprendizaje a medias, diputados en el Congreso propusieron crear un fondo para educación.

Perla Villarreal y Ricardo Canavati del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expusieron que debido a la pandemia, los métodos de enseñanza tuvieron que cambiar, lo cual piden que se reforme la Ley para que los maestros cuenten con una computadora con la que puedan trabajar.

Por su parte, Canavati dijo que en esta propuesta no se sugirió un monto en específico para que sea el gobernador en funciones quien destine el presupuesto disponible.

"En muchos casos había alumnos que en una casa tenían que compartir un celular entre varios para tomar clases, entonces no era suficiente. Que los alumnos del sistema público de educación que no tengan acceso al internet y a equipos de cómputo puedan encontrar las formas de acceder a los medios y herramientas para tomar las clases y evitar la brecha que se genera entre quienes tienen acceso a la conectividad y los que no", expresó.