Principal reto para Samuel: acabar con la división política

Llama experta en política al gobierno del estado, Congreso local y alcaldes a resolver conflictos mediante el diálogo.

El principal reto de 2023 para el gobernador Samuel García, junto con los alcaldes y diputados, es llegar al diálogo para poder avanzar en los diferentes asuntos a resolver, como la designación del nuevo fiscal General de Justicia del estado.

Dichas pugnas han ido subiendo de tono en diversas formas, una de ellas, las reformas planteadas por el bloque de oposición en el Congreso, y que fueron aprobadas en primera vuelta por el Legislativo y que busca quitarle atribuciones al Poder Ejecutivo.

Ante ello, politólogos señalan que el principal reto será que puedan llegar al diálogo y realizar acuerdos.

“(El reto) Fundamentalmente es la parte política de esta dificultad, casi incapacidad de dialogar con la oposición, de construir, porque si para bien o para mal es el gobernador del estado, pues la oposición es también autoridad, gobierno y administrativamente responsable en los ámbitos municipales y la parte legislativa, también política y administrativamente contra este tema presupuestal.

“Hay un esquema de división de poderes, el modelo que tenemos, pero también administrativamente de distribución de competencias, entonces para bien o para mal el poder político en nuestro país se comparte, se divide, entonces eso implica diálogo, eso sería el desafío más grande”, mencionó la politóloga Lourdes López.

El conflicto este los alcaldes, diputados y el gobernador inició luego de comenzar con el proceso de la designación del nuevo fiscal General del estado. Pues se empezó a señalar que existieron irregularidades desde el nombramiento del Comité de Selección, quienes se encargaría de llevar el proceso.

Incluso el gobernador presentó una controversia constitucional y ha habido una serie de amparos y suspensiones que han provocado que el proceso de designación del nuevo fiscal no avance.

Esto también provocó que algunos alcaldes rompieran su relación con el gobernador, pues los ediles acusaron al gobernador Samuel García de querer extorsionarlos y chantajearlos políticamente al asegurar que les retuvo ilegalmente la entrega de fondos federales y estatales y de aplicarles multas indebidas y extemporáneas.

Aseguraron que eso se dio ante la confrontación que se presentó con el Congreso de Nuevo León por el proceso de designación del nuevo fiscal. Esto llevo a los legisladores a crear el 14 de noviembre, con alcaldes de oposición, el Pacto Nuevo León por Municipios Fuertes y Unidos, buscando convertirse en una fuerza de contención ante el autoritarismo que señalaron recibían del gobernador.

Y esto llevo a otra confrontación por el presupuesto, pues los alcaldes comenzaron a buscar una mayor cantidad de recursos, y con el apoyo de los diputados del PAN y del PRI aprobaron el pleno un proyecto presupuestal para 2023.

Sin embargo, el gobernador no presentó su presupuesto para 2023 y aseguró que ejercerá el Paquete Fiscal de 2022, con un ajuste a la inflación. No obstante, a pesar de esa decisión del gobernador, los diputados aprobaron “Su Presupuesto” con el cual incluyen $12,000 millones de pesos para los fondos de los 51 municipios. Pero este no ha podido avanzar y publicarse, pues el Periódico Oficial del estado se encuentra cerrado.

Todo ello ha llevado a que siga la confrontación entre los legisladores y el Ejecutivo de Nuevo León.